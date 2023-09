Torino, domani alle 16 la conferenza stampa di Juric in vista della Roma

La squadra granata arriva alla sfida contro la Roma di Mourinho con 7 punti in classifica e reduce dalla vittoria esterna a Salerno

Domani, sabato 23 settembre, alle ore 16 presso la Sala Conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino, avrà luogo l'incontro per i media con il tecnico Ivan Juric per la presentazione di Torino-Roma, 5a giornata del campionato di Serie A Tim. La squadra granata arriva alla sfida contro la Roma di Mourinho con 7 punti in classifica e reduce dalla vittoria esterna a Salerno.