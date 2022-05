Toornstra: “Roma-Feyenoord sarà una delle gare più importanti della mia carriera”

Dal 2014 con gli olandesi di Rotterdam, il trequartista ricorda anche la partita del 2015: "È stato un peccato"

Per lui non è la prima volta che sfiderà i giallorossi. Il centrocampista ha esordito in Europa con il Feyenoord nella trasferta contro il Siviglia nel 2014, e c'era anche nelle due partite che hanno portato all'eliminazione degli olandesi in quella stessa stagione. "Fred Rutten era l'allenatore. Ricordo di aver giocato molto sulla fascia destra con Luke Wilshere come difensore offensivo. Eravamo una coppia di successo, soprattutto all'inizio della stagione. In termini di calcio europeo, è stato un anno di successi", ha ricordato con qualche rimpianto: "È stato un peccato. È stata una grande stagione”. La prima cosa che gli viene in mente, d'altronde, è il pareggio della Roma: "Penso che all'epoca sembrasse un po' troppo una vittoria, ma abbiamo festeggiato", ha concluso.