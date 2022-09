Toni: “Mourinho ha fatto un lavoro eccezionale. Per lo scudetto tifo Roma”

"È fantastico vedere una piazza così unita, Mourinho ha fatto un lavoro eccezionale. Ha posto un obiettivo comune, ha unito i tifosi, ha portato giocatori importanti col suo carisma, a partire da Paulo Dybala. - ha detto Luca Toni intervistato da TMW - La Roma sta crescendo, non so se potrà arrivare al livello delle prime, ma secondo me ha tutto per fare bene. Ho giocato coi giallorossi e faccio il tifo per loro".