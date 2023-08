Toni: “Con Lukaku la Roma diventa forte. Sono partiti male, ma possono crescere”

Le parole dell'ex attaccante giallorosso: "In coppia con Dybala lo vedo bene: si sposano ottimamente come caratteristiche"

Luca Toni , ex attaccante della Roma, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport. Il campione del Mondo ha parlato anche dei giallorossi e dell'arrivo di Lukaku alla corte di Mourinho. Queste le sue parole:

Poteva andare alla Juve invece sarà giallorosso Lukaku. Quanto sposterà gll equilibri? "Con Lukaku la Roma diventa forte. In coppia con Dybala lo vedo bene: si sposano ottimamente come caratteristiche. Sono partiti male, ma l'arrivo di Big Rom può far crescere i giallorossi e dare grande entusiasmo".