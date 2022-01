Milan, Tomori: “Contro la Roma sarà difficile. E’ una sfida da Champions”

Le parole del difensore: "Dovremo stare concentrati, hanno giocatori come Abraham che conosco e so quanto può essere pericoloso"

Manca poco alla ripresa del campionato. La Roma tornerà in campo tra due giorni per affrontare il Milan nella prima giornata del girone di ritorno. Della sfida ha parlato al proprio club il difensore Tomori: "Sarà una partita difficile. I giallorossi sono una buona squadra in lotta per la Champions. All'andata è stata tosta e la prossima partita non sarà da meno. Ci aspetta una gara difficile e dovremo prepararla al meglio, ma se giochiamo come sappiamo abbiamo molte possibilità di vincere. Dobbiamo cercare di fermarli facendo il nostro gioco". L'inglese ha poi dedicato un messaggio al compagno di reparto Kjaer (ex della gara) alle prese con un brutto infortunio: "Ha un grande peso nello spogliatoio, è un peccato che sia indisponibile ma siamo contenti di vederlo sorridere e sapere che sta bene. Ci manca e cercheremo di concludere il campionato in maniera speciale per lui".