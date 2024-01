Tommasi verso Roma-Verona: “Sarò all’Olimpico per De Rossi. Gli auguro il meglio”

L'ex centrocampista giallorosso: "Non so se è l'uomo giusto per uscire dalla crisi, ma gli voglio dare un grande in bocca al lupo. Sabato lo saluterò. È stato un grande compagno"

Daniele De Rossi sta per affrontare una delle sfide più difficili della sua vita: allenare la squadra che ha sempre tifato dopo la gestione Mourinho. Per il nuovo tecnico giallorosso servirà anche l'appoggio di chi gli vuole davvero bene. Tra questi c'è anche Damiano Tommasi. L'ex centrocampista giallorosso e Sindaco di Verona, ad Adnkronos, si è proiettato alla sfida con l'Hellas di sabato: "Sarò allo stadio sabato per Roma-Verona e lì saluterò Daniele che è stato un grande compagno. Voglio dare un grande in bocca al lupo a Daniele. Non so se è l'uomo giusto per uscire dalla crisi, non sono un dirigente della Roma, ma gli auguro tutto il meglio".