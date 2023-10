Tommasi: “Totti e Perrotta hanno giovato dall’essere allenati da Spalletti”

Damiano Tommasi è stato per diverso tempo l'"anima candida" del centrocampo della Roma. L'ex giallorosso, ora Sindaco di Verona, è intervenuto ai microfoni di Radio Serie A e ha toccato anche il tema della sua esperienza nella Capitale e del rapporto con Spalletti: "Mi ha richiamato lui a Roma. Confidava nel mio ruolo fuori dal campo, la mia testardaggine di voler avere un ruolo ancora in campo ha invece portato ad un contratto in un’annata che è stata preparatoria al mondiale vinto per molti compagni. Penso che sia Perrotta sia Totti abbiano giovato dall’essere allenati da Spalletti. È stata una bellissima annata, ho fatto un solo anno insieme con Spalletti ma siamo rimasti molto legati: lo stimo come persona, e penso sia un allenatore che insegni calcio".