Tifoso pazzo di Mourinho, la Roma lo fa entrare a Trigoria: “Ho visto Dio”

Un tifoso riesce a coronare il suo sogno di incontrare lo Special One a Trigoria

Un sogno che diventa realtà. Un tifoso, innamorato di Mourinho, riesce ad incontrare il suo idolo e a mostrargli lo striscione che recita "HabeMOUs Papam". È lo stesso tifoso a raccontare l'accaduto sul suo post pubblicato su Instagram: "Lo intravedi da una piccola fessura, ovviamente ti arrampichi e gli mostri lo stendardo. Apertura cancelli di Trigoria e avviene l’apparizione più bella al mondo. Non ci sono più parole: Signore e signori ecco DIO!". Riccardo è ormai noto ai più proprio grazie al suo striscione, portato per la prima volta in occasione dell'arrivo di Mourinho a Ciampino, e sempre con lui tutte le volte che va a Trigoria a salutare la squadra. Gli addetti della sicurezza della Roma hanno deciso di fargli questo regalo, permettendogli di entrare nel centro sportivo e incontrare Mourinho.