Tifosi furiosi sui social: “Nemmeno al circo. Fonseca fuori, la Roma è una cosa seria”

Sembrava impossibile scavare più in basso dopo la sconfitta nel derby, eppure la Roma nella terribile serata dell’Olimpico riesce a regalare un’altra delusione ai suoi tifosi, con la beffa dell’errore nelle sostituzioni. L’eliminazione negli ottavi di finale di Coppa Italia per mano dello Spezia è soltanto, paradossalmente, la punta dell’iceberg: il 2-4 finale getta nel baratro i giallorossi e la piazza, stavolta, non risparmia nessuno. “Dopo questa potrei dire che abbiamo toccato il fondo, ma poi tanto so già che accadrà qualcosa di peggio. Che vergogna”, “Nemmeno al circo”, commentano alcuni tifosi romanisti. “Mai visto niente di simile, è un film diretto da David Lynch“, i post increduli su Twitter. Le parole di Fonseca – che invece applaude i calciatori per l’atteggiamento – nel postpartita poi non fanno che alimentare la rabbia: “Ma scherziamo? Fuori lui e tutto lo staff tecnico da subito. Basta”. Ora l’esonero del portoghese diventa uno scenario di grande attualità, con la società che quache riflessione almeno dovrà farla e il tandem Allegri-Sarri in cima alle preferenze del club.



#Romaspezia dopo questa potrei dire che abbiamo toccato il fondo ma poi tanto so già che accadrà qualcosa di peggiore,che vergogna — Xesc✴️ (@Heyitsfraa) January 19, 2021

#RomaSpezia diretta da david lynch non ho mai visto assolutamente niente di simile — di nuovo orla (@ninotuttecose) January 19, 2021

Ma io posso senti' un "allenatore" che prende 4 goal dallo #Spezia dire: "Non posso dire niente sull'atteggiamento dei miei ragazzi?". Ma scherziamo. Fuori lui e tutto lo staff tecnico da subito. Basta. #RomaSpezia #CoppaItalia — Federico Bianco (@Federico_Bianco) January 19, 2021

Roma-Spezia, sfogo social dei tifosi: “La nostra storia umiliata in diretta nazionale”

L’esonero fino ad ora non è mai stata un’opzione concreta e soprattutto invocata dai tifosi, che però dopo il derby sembrano aver perso la pazienza: “Subito provvedimenti duri e concreti dai Friedkin. È semplicemente intollerabile” mentre c’è chi chiede addirittura il ritorno di Spalletti e un suo terzo corso. Dagli errori di Mayoral alle sostituzioni sbagliate se ne sono viste di tutti i colori stasera: “Se è un sogno vi prego svegliatemi”, scrive un altro sostenitore giallorosso. Poi altri usano l’ironia citando il cinema e il trio di Aldo, Giovanni e Giacomo ma la furia social si abbatte anche contro le sostituzioni sbagliate dalla Roma, che ne ha operate sei invece di cinque. Con la conseguenza di un’altra sconfitta a tavolino dopo quella col Verona in Serie A: “Ma mo che ce famo co du tavolini?”, “Mancano solo gli armadi ora e facciamo gli interior designer”. O ancora: “Se tanto mi da tanto domani il colpevole firma con lo Spezia”, ricordando il paradosso di Pantaleo Longo che pochi giorni dopo il ‘fattaccio’ passò proprio all’Hellas. Non solo ironia, perché tra il popolo romanista serpeggia grande rabbia: “La Roma è una cosa seria. 94 anni di storia non possono essere umiliati in diretta nazionale”. Altri ancora citano addirittura Spalletti: “Uomini deboli, destini deboli”.

Subito provvedimenti duri e concreti dai Friedkin. È semplicemente intollerabile. #romaspezia — Simone Arduini (@simone_arduini) January 19, 2021

Non è una squadra vera, sono presi dalla strada #RomaSpezia — Alessandro (@AleSper) January 19, 2021

Se tanto mi da tanto domani il colpevole firma con lo Spezia.@OfficialASRoma #romaspezia — Nico Acunzo (@AcunzoNico) January 19, 2021

L’#ASRoma è una cosa seria. 94 anni di storia non possono essere umiliati in diretta nazionale.@OfficialASRoma#RomaSpezia — Giulio Cupellaro (@GiulioCupellaro) January 19, 2021