Tiago Pinto al Tre Fontane per seguire la Roma Femminile contro lo Sparta Praga

Il general manager della Roma, Tiago Pinto, è presente in tribuna allo stadio Tre Fontane per seguire il preliminare di Women's Champions League di ritorno tra il club giallorosso e lo Sparta Praga. La Roma Femminile parte con il vantaggio del risultato di andata, in cui la squadra di Spugna ha battuto in trasferta le avversarie per 2-1. In caso di vittoria, le capitoline accederanno per la prima volta nella loro storia alla fase a gironi della competizione.