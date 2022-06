Tevez allenatore del Rosario Central, De Rossi: “In bocca al lupo Carletto”

Con un video messaggio, Daniele De Rossi ha voluto augurare buona fortuna a Carlos Tevez che sarà il nuovo allenatore del Rosario Central . Queste le parole dell'ex centrocampista della Roma : "Ciao vecchio. In queste ore mi hanno contattato dal Central e mi hanno chiesto un piccolo video per te, dato che stai per iniziare la tua avventura in panchina come direttore tecnico. Io ho risposto che era impossibile che tu stessi già cominciando ad allenare, però sei abituato a sorprendere tutti con le tue magie. Lo hai fatto sul campo, da compagni ed avversari.

Continui a essere magico nella vita di tutti giorni e non ho dubbi che lo sarai anche nel tuo nuovo ruolo di allenatore. Non dimentico lo stadio in cui ho giocato l’ultima mia gara da calciatore: era infuocato di passione, bellissimo. Non vedo l’ora di vederti seduto su quella panchina dirigendo i tuoi giocatori e incendiando l’atmosfera in quello stadio. Ti mando un abbraccio grande, ti sosterrò sempre. In bocca al lupo, Carletto!". Dopo il video l'ex attaccante ha risposto: "Daniele è un grande".