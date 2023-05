Ternana, Lucarelli in bilico. Ipotesi De Rossi-Sabatini per il futuro

Dopo la parentesi non propriamente fortunata sulla panchina della Spal, per De Rossi potrebbe aprirsi un nuovo capitolo come allenatore. Secondo quanto riporta Il Messaggero, infatti, il presidente della Ternava, Stefano Bandecchi e il vice Paolo Tagliavento, starebbero pensando all'ex giallorosso per il prossimo futuro del club. I nomi in pole restano quelli di Aurelio Andreazzoli e Fabio Liverani, ma la proprietà sta valutando. Le voci su un suo approdo sulla panchina della squadra si legherebbero alla possibilità dell'ingaggio di Walter Sabatini come direttore sportivo, che più di una volta ha espresso la sua volontà di portare con sé De Rossi in un'eventuale nuova esperienza lavorativa. Per il momento si parla solo di voci. Anche sul ruolo di direttore sportivo i dubbi sono molti e i nomi più chiacchierati restano quelli di Danilo Pagni eMauro Meluso. Tuttavia, vista anche la stima che lega i due ex giallorossi, non è da escludere un loro futuro "in coppia"