Taylor disastroso a Budapest: ora l’Uefa pensa di punirlo

"Anche Rosetti ha ammesso che era rigore, tu no. Sei una fot***a disgrazia". Lo sfogo di José Mourinho nella pancia della Puskas Arena ancora risuona nelle orecchie e negli occhi dei romanisti, ma anche dell'Uefa che ora ha aperto un'indagine. Lo Special One con ogni probabilità riceverà una squalifica importante, ma anche lo stesso Anthony Taylor potrebbe non uscirne indenne. Al netto dell'episodio con Mourinho e poi quello in aeroporto, la direzione dell'inglese non è piaciuta ai vertici arbitrali europei, che vede a capo appunto Roberto Rosetti. Dal rosso a Rakitic a quello a Lamela, ma soprattutto il rigore non concesso per il fallo di mano di Fernando che poteva far tornare la Roma in vantaggio. Gli errori grossolani di Taylor potrebbe seriamente portarlo a un periodo di stop, o almeno - per un periodo - a non essere preso in considerazione per gli eventi più importanti a livello europeo. Come la Supercoppa Europea ad agosto. Una magrissima consolazione.