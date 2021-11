Tavagnacco-Roma, Spugna: “Noi con più qualità, ma serve atteggiamento giusto”

"È una competizione importante che va rispettata e giocata al massimo"

Potrà essere l'occasione per fare un po' di turnover? Compare tra le convocate Joyce Borini per la prima volta. "Sì, qualche cambio ci sarà. Qualcuna che avrà avuto meno minutaggio giocherà anche dall'inizio. Joyce rientra ufficialmente in gruppo e vediamo se ci sarà la possibilità di darle qualche minuto".

Cosa chiederà alle sue calciatrici, al di là del risultato? "Di far la prestazione come stiamo sempre facendo, di rispettare un impegno importante. Penso e spero che la nostra qualità sia superiore, ma dobbiamo giocare dall'inizio con l'atteggiamento di sempre, come una partita di campionato. È una competizione importante che va rispettata e giocata al massimo. Giochiamo alle 10.30 del mattino, che è inusuale, ma questo non deve essere una scusa ma un motivo per fare la partita come abbiamo fatto sempre".