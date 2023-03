Tardelli bacchetta Mourinho: “Dovremmo essere educatori. Diamoci tutti una calmata”

A tenere banco in questi giorni è stata anche la vicenda tra Mourinho e Serra, il battibecco e le parole volate a inizio secondo tempo allo 'Zini' di Cremona. Marco Tardelli se la prende in qualche modo con lo Special One, partendo dalle sue parole sul fatto che il IV Uomo è nato a Torino e la prossima partita sarebbe stata con la Juventus."Caro José, insinuando il dubbio lo hai già fatto. Un bel sano dialogo sarebbe magnifico, ma non è possibile se si pensa che gli arbitri siano sempre in malafede - ha detto Tardelli in un'intervista a 'La Stampa' -. Indisponenti spesso, talvolta arroganti, ma anche noi non ci facciamo mancare nulla. Tu dici che era lui da espellere perché è un bugiardo e addirittura vorresti andare per vie legali. Dovremmo essere educatori, che aiutano i ragazzi a crescere con i valori dello sport ed il rispetto. Sperando che la Procura Federale possa fare chiarezza, diamoci tutti una calmata in un momento del nostro calcio non proprio edificante".