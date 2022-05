Tanti VIP presenti ieri all’Olimpico, Leo: “Di tanta e tanta gente che fai sospirà”

L'attore ha esultato sui social pubblicando una foto con Kim Rossi Stuart e Niccolò Fabi

Oltre 63mila spettatori hanno spinto la Roma verso la finale di Conference League. Oltre a Totti e Claudio Ranieri, tanti tifosi che appartengono al mondo dello spettacolo erano presenti all'Olimpico. L'attore Edoardo Leo era in compagnia di Kim Rossi Stuart e Nicolò Fabi in tribuna. Pubblicata una foto su Instagram per celebrare la vittoria dei giallorossi: "Di tanta e tanta gente che fai sospirà". Appuntamento al 25 maggio per la finale contro il Feyenoord dove i biglietti a disposizione saranno pochissimi.