L’Inghilterra esalta Tammy Totti: anche la nazionale si gode il nuovo Abraham

Abraham non si ferma più. Anche i compagni di nazionale sono stupiti dal momento di forma dell'attaccante giallorosso e proprio per questo gli hanno datp un nuovo soprannome

Tammy Abraham si gode un ottimo momento di forma. L'attaccante è finalmente riuscito a conquistare Roma e a convincere gli scettici che non lo vedono all'altezza della piazza. Il 9 giallorosso è tornato in patria per prendere parte al raduno della Nazionale inglese e sui social spunta un video esilarante dove Declan Rice lo chiama Tammy Totti, soprannome inventato lo scorso ottobre. "Si è chiamato da solo il Dio di Roma. Vi dico che lui è il nuovo Totti. Tammy Totti". Queste le parole del centrocampista del West Ham dopo un suo gol in allenamento. Abraham è arrivato a 17 gol stagionali al suo primo anno giallorosso e punta a raggiungere due ex bomber scudettati della storia della Roma, Montella e Batistuta, che al loro primo anno chiusero con 21 gol.