Tacchinardi: “Roma dietro solo a Inter e Juve. Abraham impressionante”

L'ex centrocampista bianconero crede nei giallorossi: "Se si crea l'alchimia tra Mourinho, squadra e ambiente, possono fare molto bene. E l'inglese sposta gli equilibri

La prima Roma di Mourinho ha riscosso parecchi consensi, favorita ovviamente dalla presenza dello Special One che rappresenta una garanzia. Anche Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ha parlato in maniera più che positiva dei giallorossi mettendola tra le prime posizioni: "Ronaldo ha messo in grande difficoltà la Juventus e per questo non posso immaginare una Juve che a gennaio non faccia qualcosa d'importante. Quindi metto Inter, Juventus, Roma e Milan - ha detto a 'TMW Radio' -. Se si crea l'alchimia tra Mourinho, squadra e ambiente, può fare molto bene. Abraham poi sposta davvero gli equilibri, è un giocatore impressionante e nelle prime partite è stato sempre decisivo. Il Milan ha un super allenatore, ha giocatori interessanti come Messias, mi incuriosisce".