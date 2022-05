Tacchinardi: “Mourinho fenomenale, ha distolto l’attenzione dai problemi della Roma”

L'ex giocatore giallorosso: "Per la Champions ci si poteva aspettare qualcosa in più. Zaniolo? Brutta vicenda"

La stagione della Roma si è chiusa con il trionfo in Conference League e il sesto posto in campionato. Ed è ovviamente anche tempi di bilanci, magari anche con qualche rimpianto per una qualificazione in Champions League quasi mai stata in ballo per i giallorossi. Secondo Alessio Tacchinardi, anche la squadra di Mourinho e la Lazio potevano fare di più: "Penso che ci si poteva aspettare qualcosina in più in campionato. La cosa è che in tutto l’anno non c’è mai stata la sensazione che potessero lottare per il quarto posto. Sicuramente la rosa non era fenomenale ma si poteva fare qualcosina in più con l’apporto di questi due grandi allenatori - le parole a 'TMW Radio' -. La Roma comunque ha diminuito la delusione con la vittoria della Conference League. Io se dovessi dare un voto darei un sei a Sarri e una sufficienza di poco maggiore a Mourinho. Il portoghese è stato fenomenale molto spesso a distogliere l’attenzione sui problemi della squadra parlando di altro".