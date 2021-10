Szczesny sul rigore parato: “Non ero scarso prima e non sono un fenomeno adesso”

Le parole del portiere bianconero in conferenza stampa: "Io gioco sempre con equilibrio e tranquillità"

Alla vigilia di Zenit-Juventus, insieme all'allenatore Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza anche Wojciech Szczesny. Interpellato sul rigore parato a Veretout domenica sera, il polacco ha risposto: "Io gioco sempre con equilibrio e tranquillità. Non ero scarso prima e non sono fenomeno adesso".