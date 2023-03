Szczesny: “La rimonta con la Roma dell’anno scorso una delle partite più emozionanti”

Wojciech Szczęsny, portiere della Juventus ed ex numero 1 giallorosso, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni ufficiali del club bianconero. Tra gli argomenti trattati, anche le partite più belle giocate a Torino e non poteva mancare il ricordo della rimonta all'Olimpico contro la Roma del 9 gennaio 2022: “Roma-Juventus 3-4, è una delle più belle partite che abbia giocato, non come prestazione perché ho preso tre gol, ma è stata incredibilmente emozionante". Queste le prime parole del portiere polacco che poi prosegue: "Eravamo sotto 3-1 e abbiamo segnato 3 gol in 15 minuti. Con il famoso gol di De Sciglio e quel rigore parato dopo l’espulsione di De Light. Il rigore parato più bello? Quello a Candreva. Eravamo sull’1-0 o 2-0 non ricordo, poi è finita 2-1. E’ una delle mie parate più belle, ma non emozionante come quella con la Roma“.