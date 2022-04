Svizzera-Italia femminile 0-1, Mondiale a un passo: in campo tre romaniste

Le azzurre di Bertolini sorpassano la Svizzera grazie al gol di Girelli

L'Italia femminile sorpassa la Svizzera battendola nello scontro diretto nel girone di qualificazione ai Mondiali, ipotecando così l'accesso al torneo più importante. Nella partita andata in scena a Thun, a decidere è stato un gol di Cristiana Girelli all'82'. In campo dall'inizio anche tre protagoniste della Roma ovvero Elisa Bartoli, Elena Linari e Manuela Giugliano. Le azzurre di Milena Bertolini voltano in vetta al gruppo G con 21 punti e sono molto vicine a centrare la qualificazione al Mondiale che si giocherà in Australia e Nuova Zelanda.