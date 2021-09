Svizzera-Italia 0-0, Zaniolo torna in campo con la nazionale dopo un anno

Secondo pareggio consecutivo per gli uomini di Mancini. Il numero 22 giallorosso entra nel secondo tempo mentre Cristante e Pellegrini rimangono in panchina

A Basilea finisce 1-1. Italia che continua a non vincere una partita nei novanta minuti regolamentari dalla partita contro il Belgio del 2 Luglio. Un primo tempo propositivo degli azzurri che non riescono a concretizzare nessuna delle molte azioni create. Berardi spreca malamente a tu per tu, mentre nella seconda frazione Jorginho si fa ipnotizzare da Sommer e sbaglia un calcio di rigore. A sorridere nonostante il risultato è Niccolò Zaniolo che ritrova il campo con la maglia della nazionale quasi un anno esatto dopo il maledetto infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fuori tutta la stagione scorsa. La Roma sui propri social ha esultato al momento dell’ingresso in campo. Pellegrini e Cristante restano in panchina per tutto il match. Italia che mantiene la testa del girone con quattro punti di vantaggio rispetto alla Svizzera stessa che però ha due partite in meno. Gli azzurri continuano ad inseguire il record di risultati utili consecutivi, con il pareggio di oggi sono 36 come il Brasile dei mondiali 1994. Se nemmeno mercoledì con la Lituania arrivasse una sconfitta l’Italia diventerebbe la nazionale con l’imbattibilità più lunga di sempre, 37 gare.