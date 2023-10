Il Servette batte 4-2 il Lucerna e sale al quarto posto. Vince lo Slavia Praga

Grazie a questa vittoria il Servette si piazza in quarta posizione con 19 punti

Grazie a questa vittoria il Servette si piazza in quarta posizione con 19 punti , a +1 sul Lucerna quinto. Il Lugano è sesto con 16 lunghezze, mentre lo Young Boys è secondo con 22 punti.

Si riprende la vetta e manda un messaggio alla Roma lo Slavia Praga che batte 2-0 il Bohemians e vola in prima posizione nel campionato ceco. In vista della sfida contro la squadra di Mourinho del prossimo turno di Europa League si gode il primato in Repubblica Ceca.