Svilar: “Un orgoglio poter rappresentare la Roma”

“Un orgoglio poter rappresentare questo club. Grazie Roma”, Mile Svilar saluta l'Olimpico al termine di un girone di ritorno esaltante, almeno per lui. Il portiere serbo, reduce da un gran finale, ha pubblicato su Instagram gli scatti di Roma-Genoa, gara in cui si è distinto ancora una volta per una bella parata su Malinovskyi all'ultimo respiro che ha assicurato i tre punti ai giallorossi.