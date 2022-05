Svilar saluta il Benfica: “Grazie di tutto, è stato un piacere”

Il portiere classe '99 dalla prossima stagione giocherà con la Roma

Mile Svilar è pronto ad aprire il capitolo Roma. Il portiere belga naturalizzato serbo intanto ha dovuto chiudere quello relativo al Benfica dopo cinque anni. Pinto lo ha già preso per la prossima stagione sfruttando la sua situazione contrattuale. Ieri la squadra di Lisbona ha giocato l'ultima partita stagionale, vincendo 2-0 in casa del Pacos de Ferreira. Per Svilar è stata anche l'ultimo match con quella maglia, nonostante la panchina. In serata il portiere classe '99 ha salutato la società e i tifosi con un post su Instagram: "Grazie di tutto Benfica, è stato un piacere. Benfica sempre", ha scritto il giocatore che ha poi chiuso con il numero della sua tessera da socio. Un modo per sottolineare una volta di più il suo legame con le 'Aguias'. Ora, però, dovrà difendere i pali della Lupa e provare a insidiare Rui Patricio.