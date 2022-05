“Superiamo gli ostacoli”: il progetto della Roma a sostegno dei tifosi disabili

Partita una nuova iniziativa del club giallorosso: facilitato il trasferimento allo stadio Olimpico di tutti i tifosi giallorossi con disabilità

"Superiamo gli ostacoli". Questo il nome della nuova iniziativa da parte della Roma nei confronti dei tifosi con disabilità. A partire da Roma-Venezia, un nuovo servizio faciliterà il trasferimento allo stadio Olimpico di tutti i tifosi giallorossi con disabilità. Di seguito riportiamo il comunicato ufficiale del sito del club capitolino.

"A partire da Roma-Venezia e per tutte le gare casalinghe della prossima stagione, il Club, in collaborazione con la Protezione Civile Arvalia, predisporrà veicoli omologati per il trasporto dei disabili e dei loro accompagnatori. I volontari dell’associazione organizzeranno il trasferimento dei tifosi, accompagnandoli allo stadio, assistendoli nel corso della partita e occupandosi del loro rientro nelle abitazioni.

“Teniamo molto a questa iniziativa: il nostro impegno è quello di facilitare l’accesso allo stadio di tutti i nostri tifosi disabili, prendendoci cura di loro non soltanto a ridosso e durante la gara ma da quando escono di casa fino a quando ci faranno ritorno, al termine della partita”, ha dichiarato il CEO dell’AS Roma, Pietro Berardi. "Vogliamo iniziare subito, dall’ultima gara di campionato, con l’obiettivo di garantire questo servizio, e nuove attività di supporto, per l’intera durata della prossima stagione.”

"Accogliamo con soddisfazione il progetto dell’AS Roma”, ha commentato il ministro per le Disabilità, Erika Stefani. "Lo sport è sinonimo di inclusione e ogni iniziativa che serva a rimuovere le barriere crea opportunità per tutti, non solo per le persone con disabilità. Siamo soddisfatti che le società sportive siano attente al tema e auspichiamo che anche altre realtà promuovano tali idee”.

COME PRENOTARE IL SERVIZIO

Le prenotazioni potranno essere effettuate – dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18 ed esclusivamente entro le 14 nel giorno pre gara – da tutti coloro in possesso di un biglietto di accesso alla gara o di un abbonamento. In fase di prenotazione, il tifoso dovrà indicare la titolarità del biglietto/abbonamento e il settore di riferimento (se Tribuna Tevere o Tribuna Monte Mario). Per prenotare il servizio basterà contattare il seguente recapito telefonico, attivo 24 ore su 24: 3518484045. Per ulteriori informazioni si potrà invece scrivere all’indirizzo email trasportodisabiliroma@gmail.com.

RADIOTRASMITTENTI

Il Club continuerà inoltre ad assicurare la fornitura di radiotrasmittenti dotate di auricolari monouso ai tifosi non vedenti. Gli apparecchi, in grado di trasmettere la radiocronaca della partita, potranno essere ritirati gratuitamente all'ingresso disabili della Tribuna Tevere, senza necessità di prenotazione. L’intera iniziativa del Club sarà finanziata con il ricavato delle maglie giallorosse all’asta sul sito CharityStars".