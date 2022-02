Sturaro: “Punto importante. Abbiamo fatto una bella partita soffrendo insieme”

Le parole del centrocampista

Indipendentemente da quello che è successo nel finale, si deve dare atto al Genoa di quello che ha fatto e ha portato a casa un punto. Quanto pesa? Siamo venuti qua a giocarci la partita al massimo delle nostre possibilità, sapevamo di incontrare una squadra fortissima che lotta per ben altri obiettivi. Abbiamo fatto una bella partita, siamo stati insieme e abbiamo provato a fargli male nelle occasioni che abbiamo avuto. Anche con un po’ di fortuna alla fine, siamo riusciti a portare un punto a casa.

In questo momento cosa manca per provare a vincere una partita? Sicuramente, qualcosa ancora manca. L’impegno c’è, ma se vogliamo fare qualcosa di speciale dobbiamo andare oltre i nostri limiti. Piano piano tutti lo stanno capendo e solo continuando a provare a creare ci abitueremo a queste situazioni, che per noi sono nuove perche fino a poco fa abbiamo fatto ben poco.