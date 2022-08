Stroppa: “Roma fortissima, in certe partite non serve dire tante cose ai giocatori”

La dirigenza non l'ha mai messo in discussione, ma i risultati non sono dalla sua parte. Giovanni Stroppa all'Olimpico cerca la prima vittoria, ma in generale il primo punto del suo campionato, che sarebbero anche i primi del Monza in Serie A. “Come si prepara un match così? Sicuramente con il recupero dei giocatori infortunati. Finalmente sono riusciti ad allenarsi con noi. Incontriamo una squadra fortissima, a livello di concentrazione non serve dire tante cose, basta poco”, le sue parole a 'Dazn'.