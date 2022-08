Stroppa: “Eravamo in controllo, ma non si possono concedere certe cose alla Roma”

Le parole del tecnico dei brianzoli dopo la batosta dell'Olimpico: "Dovevamo essere più bravi negli ultimi venti metri"

Finisce 3-0 per la Roma la partita all'Olimpico tra i giallorossi e il Monza. I brianzoli dopo quattro partite restano fermi a quota zero punti in classifica, facendo fatica a schiodarsi dall'ultima posizione. Dopo l'ennesima imbarcata della stagione, il tecnico Giovanni Stroppa ha parlato così:

STROPPA A DAZN

Cosa salva? "Del primo tempo mi è piaciuto tutto, anche l'approccio, potevamo esser più bravi negli ultimi 20 metri. Poi però quegli errori, non puoi concedere cose gratuite a una squadra che tra l'altro fa un altro campionato".

Preoccupato per la mancanza di punti?

Bisogna lavorare, mancano anche giocatori importanti dietro. Ci sono da limare questi errori che possono dipendere anche da discorso caratteriale. Dispiace perché la squadra era in controllo, siamo in crescita ma queste partite le paghi a caro prezzo in questa categoria. Quello che è mancato nel primo tempo è stata l’incisività nel livello individuale e nell’essere più presenti in area. Contro l’Udinese avevamo fatto meglio in questi aspetti. Nel primo tempo la squadra mi è piaciuta, forse è questione di personalità”.

La società ha sottovalutato il fatto di mettere insieme tanti giocatori? “È chiaro che se parlo io sembro di parte, ma è così. Bisogna aggiungere anche un altro aspetto, che i giocatori che sono arrivati sono fuori condizione. Dobbiamo ritrovare Caprari nella sua brillantezza, Petagna non giocava da tanto tempo, Pessina lo stesso. Io sto solo considerando cose che purtroppo ci sono. Anche Ranocchia e Pablo Marì li abbiamo persi prima del campionato. Da parte mia c’è la massima convinzione nel continuare questo percorso”.

È tranquillo per il suo futuro? “Io sono tranquillo perché la società ha ribadito più volte che si va avanti”.

STROPPA IN CONFERENZA STAMPA

"A me dispiace intanto di prendere quel secondo gol, con quella palla a campanile. La squadra ha avuto un ottimo approccio rispetto a quella precedente. Poi abbiamo affrontato campioni e la minima distrazione la paghi cara. Peccato per come abbiamo preso il gol, potrei dire che la squadra mi è piaciuta ma andiamo a casa con le orecchie basse. Bisogna saper concludere le azioni, abbiamo fatto troppo poco in questo senso. Non si può fare una partita così e concludere così poco".

Sensi-Caprari-Pessina insieme. Preferisce il possesso? "Parte da un'idea di gioco, aggiungo a tutto un aspetto atletico, quindi giocatori che non sono al massimo della condizione. Sensi è la terza partita che fa, è già in una condizione migliore. Stiamo aspettando i giocatori che sono arrivati all'ultimo, che negli ultimi 20 metri ci possono dare molto".

Sulla fiducia della società. "Mi sembra che Galliani si sia espresso giorni fa, non credo di poter aggiungere altro oggi".

Si aspetta qualcosa dal mercato? "Qualcosa arriverà dall'infermeria più che altro. Oggi abbiamo recuperato Marlon, alla prossima Pablo Marì. Nell'ultima trasferta a Napoli abbiamo perso due difensori su tre. Cerchiamo di recuperare qualche giocatore nel breve, a parte Ranocchia gli altri dovrebbero essere a disposizione".