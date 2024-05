Strootman: “Lascerò il Genoa. Giocare all’Olimpico sarà speciale, mi divertirò”

Il centrocampista olandese ex Roma giocherà una delle sue ultime partite con i liguri nello stadio che per molto tempo è stato il suo

Kevin Strootman , ex della partita in Roma-Genoa di domenica, ha parlato ai microfoni di Radiotv Serie A del suo percorso nella squadra ligure che si concluderà al termine della stagione. La penultima gara sarà proprio all'Olimpico, stadio speciale, visto il suo passato con i colori giallorossi. Ecco le sue parole.

"Gilardino mi ha comunicato due giorni fa che il mio contratto non sarà rinnovato e, per questo, il mio percorso con il Genoa termina qui". Sul ritorno a Roma: "Vogliamo chiudere, e non solo io, come si deve davanti ai nostri tifosi. Andiamo a giocarci due gare contro grandi squadre. Giocare all’Olimpico per me sarà speciale, se il mister mi fa giocare mi divertirò".