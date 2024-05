Strootman: “A Roma gli anni più belli della mia carriera. Emozionante tornare qui”

Le parole del centrocampista: "Non ho potuto dare tutto per gli infortuni ma i tifosi mi hanno sempre sostenuto"

Kevin Strootman ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la partita contro la Roma. Queste le parole del centrocampista olandese:

STROOTMAN A DAZN

Hai ancora la Roma nel cuore. “Certo, neanche lo devo dire. Ho vissuto 5 anni fantastici qui. Non ho potuto dare tutto per gli infortuni ma i tifosi mi hanno sempre sostenuto. Anche quando sono andato via hanno continuato a mandarmi messaggi. Mi manca la Roma, sono stati i 5 anni più belli della mia carriera”.

Sei ancora la lavatrice di cui parlava Garcia. "Negli ultimi anni ero una lavatrice rotta ma provo a dare tutto. Oggi è stata speciale, forse l’ultima o la penultima con il Genoa. Giocare qua con l'Olimpico pieno. Sono un tipo tranquilli ma anche per me sono emozioni difficili”

Sul futuro di carriera. “Non lo so, durante l'estate prenderò una decisione. Devo dare sempre di più per stare molto bene per giocare in Serie A o altrove. Prenderò la decisione in estate e se non riesco più ad essere ad un certo livello forse smetto ma deciderò in estate”.

Ti sei arrabbiato per alcune panchine che hai fatto. “Sì, Gilardino è un grande allenatore ma quando mi mette in panchina non sono il più felice del mondo. Gli altri compagni hanno fatto molto bene, questo Genoa ha una grande squadra con giocatori forti e conosco il mio posto. Gli altri hanno fatto meglio di me. Se un giocatore è felice di essere in panchina significa che è il tempo di smettere e non è così. Un allenatore che vince ha sempre ragione”

Farai l’allenatore? “Non credo ma non si sa mai”.

Cosa ti ha detto De Rossi? “Mi ha detto di andare sotto la Curva e di fare il giro con la squadra. E’ stato esagerato ma salutare la Curva e i tifosi che mi hanno sostenuto sempre, anche oggi, è stato emozionante anche per un olandese come me. E’ stato bellissimo. Anche mio fratello è venuto dall’Olanda per vedere solo questa partita. Daniele lo conoscete, Daniele è Daniele e non devo aggiungere niente”.

Potresti stare in qualsiasi spogliatoio. “Grazie di queste parole. Mi ricordo le partite contro la Juventus, non abbiamo vinto molte volte perché eravate troppo forti. Ci sono giocatori che possono essere importanti nello spogliatoio ma quando giochi sempre meno, le tue parole diventano meno forti e anche io sento un po’ questo. Gli altri mi dicono di no ma io lo sento. Devi essere ad un certo livello per parlare nello spogliatoio".

Chi diventa un top del Genoa? “Spero che Gudmundsson rimanga ma è normale che lo seguano in tanti. Può diventare un fuoriclasse ma per diventarlo deve giocare in una grande squadra. Vediamo cosa farà ma è lui”.

