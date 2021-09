Striscione per la Pellegrini: “Speravo de affoga prima”. E lei scrive a Totti

Oggi l'ultima gara in Italia della Divina, evento storico per lo sport azzurro

Cinque vittorie individuali firmate Italia e tre successi in staffetta. La prima giornata del match 10 della ISL a Napoli si tinge di azzurro con gli Aqua Centurions di Federica Pellegrini che mettono una seria ipoteca sulla vittoria finale chiudendo in testa la prima parte di gare con 306.5 punti. E se si confermeranno, oggi vedremo l'ultima gara in Italia della Divina (diretta ore 18 Sky Sport Action). Un evento storico, celebrato dai tifosi con uno striscione (“Speravo de affoga' prima, grazie Fede”) che rimanda quello per Totti nel giorno del suo ritiro ("Speravo de morì prima"). La stessa Pellegrini coinvolge divertita la bandiera giallorossa: “Che dici Francè, direi che ci sta".