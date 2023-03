Stramaccioni: “Andiamoci piano coi giudizi, la Roma è ai quarti di Europa League”

Mentre i giocatori sono impegnati con le varie nazionali, si continua a parlare degli ultimi risultati della Roma. E a farlo, in un intervista esclusiva per calciomercato.it, è Stramaccioni, ex allenatore degli allievi giallorossi. Tra gli argomenti della discussione, gli ultimi risultati negativi della squadra e il metodo di Mourinho. Queste le sue parole: “A me personalmente, come mia visione del calcio, non piace andare sull’ottovolante delle emozioni. Dopo la vittoria ottenute contro Juve, Salisburgo e Real Sociedad, tre prestazioni importanti, la Roma è incappata in risultati negativi. Mourinho ha dato, fin dal primo giorno, una identità precisa a questa squadra, che può piacere o meno. In questo momento, secondo me, è al classico bivio. Ma la Roma è questa e lui la vuole così, con una identità forte, non giocando un calcio spumeggiante, ma è questo che vuole. È in lotta per un posto in Champions ed è ai quarti di Europa League, andiamoci calmi con i giudizi”.