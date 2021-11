Stovini: “Con le giovanili Totti giocava solo i big match. Li ha vinti tutti”

L'ex difensore del Catania ha giocato nel settore giovanile giallorosso e ricorda quanto fosse decisivo l'ex numero 10

L'ex difensore del Catania Lorenzo Stovini ha parlato a cuore aperto. L'attuale team manager dei dilettanti della Lastrigiana è cresciuto nel settore giovanile della Roma, ai microfoni di 'TMW Radio' è tornato anche al periodo giallorosso: "Con noi c'era anche Totti, ma lui era già in pianta stabile in prima squadra, in Primavera ci veniva solo per le partite importanti e decisive. E ce le ha fatte vincere tutte".Stovini ha detto la sua anche sui tecnici che lo hanno allenato, tra cui Zeman:"Venivamo da una salvezza presa per i capelli e ci siamo ritrovati in Serie A con l'acqua alla gola... Normale che qualche discussione ci sia stata. A volte ci riuscivamo a fare come voleva, altre no: per chi si deve salvare non è facile il gioco di Zeman".