Stasera l’esordio della Roma Femminile in Champions: le formazioni ufficiali

Le ragazze di mister Spugna affronteranno il Glasgow City in una sfida valida per i playoff della Champions League

Stasera alle ore 20:35 la Roma Femminile affronterà il Glasgow City in una sfida valida per i playoff della Champions League. In caso di vittoria, le giallorosse sfideranno il 21 agosto alle 19:00 il Paris FC (che ha battuto per 3-0 il Servette) e in caso di sconfitta, invece, le ragazze di mister Spugna saranno eliminate della competizione. Di seguito riportiamo le formazioni ufficiali.