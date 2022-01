Stankovic: “Con Mourinho un legame di sangue”

Mi disse: "So che sei amico di Mancini, ma nessuno dice che tra due mesi non potremmo essere amici"

Dejan Stankovic , ex campione interista nonché punto di riferimento del centrocampo anche di Mourinho, è stato protagonista del podcast del club Inter Hall of Fame - Tre partite, una leggenda. Queste le sue parole a Internews.it:

Sulla partita con il Parma che ha deciso lo scudetto del 2008: "Mi è toccato partire dall’inizio. Cambiasso si era fatto male, non ricordo chi era squalificato, io sono partito davanti alla difesa. Ti tocca. C’era Ibra in panchina… Un po’ di paura c’era: il Parma doveva salvarsi, il Catania contro la Roma che doveva salvarsi… All’Intervallo perdevamo lo scudetto, pioveva. Mi dicevo «No per favore. Non è che mi torna quello scudetto della Juve con il Perugia? Ti prego no». Alla fine entra lo zingaro di Ibra e la risolve in dieci minuti. E la palla per il primo gol gliel’ho data io, ma è lui ad essere stato talmente bravo…”.