Stadio Roma, Veloccia (Ass. Urbanistica): “A novembre il progetto definitivo”

“Senza intoppi la data del 2027 dovrebbe essere rispettata. E' evidente che in questi momenti le persone più critiche intervengono rispetto a chi non lo è. Rispetto tutte le opinioni, anche di quelli che non vorrebbero lo stadio. Ma ho rispetto anche della maggioranza che vuole quest'opera e che la ritiene di interesse pubblico. Questo dibattito serve a migliorare l'opera. Noi abbiamo voluto fare questo dibattito pubblico perché pensiamo sia importante far conoscere a tutti questo progetto ambizioso che sarà la nuova casa dei tifosi della Roma e permetterà di migliorare un pezzo di città come quello di Pietralata. Il dibattito pubblico vogliamo farlo perché vogliamo far conoscere per bene ai romani il progetto, per far sì che non emergano solo gli elementi di criticità. Lo faremo parlando con i vari quartieri come quello di Pietralata, di Testaccio e della Garbatella. Oggi comincia questo percorso che durerà due mesi, nel frattempo la Roma sta lavorando al progetto definitivo perché non vogliamo ritardare il lavoro. Il 30 ottobre si tireranno le fila e entro metà novembre si arriverà alla conclusione. Ci sarà un sito ad hoc predisposto da Nomisma per partecipare agli incontri e fare domande anche da remoto per avere tutte le delucidazioni sul progetto”.