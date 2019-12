Stadio della Roma: nessuna dichiarazione della Raggi nel discorso in Campidoglio

Per sapere il futuro dello Stadio della Roma si dovrà ancora aspettare. Virginia Raggi, la sindaca della capitale, nel consueto discorso di Natale in Campidoglio davanti ai giornalisti, non ha rilasciato alcuna dichiarazione riguardo il nuovo impianto giallorosso che dovrebbe sorgere sui terreni di Tor di Valle. A riportarlo è il giornalista de Il Tempo Filippo Biafora sul suo profilo Twitter:“Nel breve discorso della Sindaca Raggi in Campidoglio per lo scambio d’auguri con la stampa il tema relativo allo Stadio della Roma non è stato toccato”.