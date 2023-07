Stadio Roma, il comitato di quartiere fa ricorso contro il pubblico interesse

Le associazioni insorgono per la realizzazione del nuovo impianto a Pietralata: "Proseguiamo per la nostra strada, per difendere il verde pubblico e il quadrante intero della città dall’ennesima speculazione"

Non sembra esserci mai pace per la realizzazione del nuovo stadio della Roma in quel di Pietralata . I comitati di quartiere contrari alla costruzione del futuro impianto dei giallorossi, hanno presentato ricorso al TAR del Lazio contro la delibera di pubblico interesse. Tutte le associazioni hanno emanato un comunicato ufficiale riguardo la situazione:

"Il 6 luglio 2023, è stato depositato al TAR del Lazio il ricorso con il quale viene contestata la delibera di Pubblico Interesse votata il 9 maggio scorso per lo stadio in zona Pietralata. Abbiamo analizzato la Delibera in tutte le sue parti e verificato come siano sparite la maggior parte delle prescrizioni riportate dagli uffici tecnici nella chiusura della conferenza dei servizi preliminare. Ribadiamo che ogni documento che verrà approvato sarà verificato ed in caso contestato, compresa la modifica promossa dall'Ass.re Veloccia alle NTA, per cui i nostri legali sono già all’opera nel verificare le modifiche proposte. Proseguiamo per la nostra strada, per difendere il verde pubblico e il quadrante intero della città dall’ennesima speculazione e speriamo che le istituzioni preposte al futuro giudizio entrino nel merito della questione in maniera capillare".