Stadio Roma, Gualtieri: “Spero sia pronto entro la consiliatura”

Il nuovo sindaco di Roma: "Sulle location non voglio fare fantaurbanistica"

Il dibattito sul nuovo stadio per ciascuna delle due squadre della capitale è all'ordine del giorno da anni ormai. A maggior ragione quando a risiedere al campidoglio c'è una nuova figura. Il nuovo sindaco di Roma Roberto Gualtieri, ha espresso la sua idea a tal proposito: "Spero che vedremo la posa dell’ultima pietra per entrambi, non solo della prima, entro questa consiliatura. Sulle location non voglio fare fantaurbanistica. Il Flaminio è stato evocato dal presidente Lotito ed era stata una delle proposte dell’ex sindaco Walter Veltroni. Ci sono alcune complessità. Le esamineremo con serietà se la Lazio confermerà il suo interesse“ la sue parole nel forum di La Repubblica.