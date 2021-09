Stadio Roma, Gualtieri: “Si può fare nei cinque anni di consigliatura”

Il candidato sindaco di Roma, ai microfoni di "Radio Roma Capitale" ha commentato il futuro stadio giallorosso: "Partiremo col piede giusto"

Il candidato sindaco di Roma per il PD Roberto Gualtieri, ai microfoni di "Radio Roma Capitale", ha toccato diverse tematiche. Tra le tante, anche il futuro stadio della Roma. Queste le sue parole: "E’ una cosa che la città, gli sportivi, i tifosi della Roma aspettano. Questa amministrazione ha fatto pasticci, incredibile quello che è successo. Delibera, avvio, retromarcia, si sono persi cinque anni. Ora bisogna partire col piede giusto. La società si sta muovendo in modo serio e corretto e sollecita a dare attenzione a questo aspetto in tempi certi. Ed è un invito che ho raccolto. Per questo ho detto ad altri candidati che non è questo il metodo, bisogna vedersi con la società e valutare i pro e contro di singoli siti candidati. Non ci possiamo permettere un altro ‘prima si parte e poi torniamo indietro’. Si può fare tutto nell’arco della consigliatura, ma bisogna partire col piede giusto ed è quello che faremo. Adotteremo serietà e accelerazione nelle procedure. Lavoreremo con un team specifico.”