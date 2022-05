Stadio Roma, Gualtieri: “In corso un’interlocuzione. Si procede con grande serietà”

Il sindaco della Capitale è tornato a parlare del nuovo stadio della Roma: "nel dettaglio quando avremo terminato questo confronto. Il lavoro sta procedendo con grande serietà, professionalità e riservatezza"

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, è intervenuto durante la conferenza stampa di presentazione dei fondi Pnrr (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza) per gli impianti sportivi. In Campidoglio il primo cittadino della Capitale, si è espresso sulla questione nuovo stadio, sia per quanto riguarda la Roma che per quanto riguarda la Lazio: "E' in corso un'interlocuzione con la Roma e li ringrazio per la professionalità e la riservatezza. Per ragioni di serietà ne parleremo più nel dettaglio quando avremo terminato questo confronto, partendo dal fatto che occorre valutare i progetti quando vengono presentati. Questo vale per la Roma e anche per la Lazio, qualora presentasse un progetto. Il lavoro sta procedendo con grande serietà, professionalità e riservatezza, e qui mi fermo".