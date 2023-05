Stadio Roma, Ferrara: “Tutti lo vogliamo. Oggi incontro per valutare l’emendamento”

L'iter per il nuovo stadio della Roma prosegue in Comune, dove si prosegue compatti verso l'ok al progetto giallorosso che sarà importante anche per tutta la città. Domani infatti si voterà in Aula Giulio Cesare la delibera per l'interesse pubblico. A 'New Sound Level 90.0' ne ha parlato Paolo Ferrara, consigliere capitolino del Movimento 5 Stelle e vicepresidente dell’Assemblea Capitolina: “Tutti vogliamo lo stadio della Roma, siamo tutti molto contenti e vorremmo anche lo stadio della Lazio ma non c’è una proposta in questo momento. Cercheremo di essere tutti propositivi sullo stadio della Roma, c’erano piccoli problemi legati alla viabilità ed altre questioni, credo siano stati fatti degli emendamenti. Oggi c’è un incontro tra i capigruppo per capire cosa conterrà l'emendamento (presentato dalla maggioranza, ndr). Stiamo valutando l'emendamento correttivo e l’insieme della proposta. È chiaro che lo stadio lo vogliamo tutti, se è fatto bene e ci sono le condizioni lo porteremo avanti”.