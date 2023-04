Stadio Roma, commissione congiunta Lavori Pubblici e Patrimonio sul pubblico interesse

Lo Stadio della Roma continua a svilupparsi nel suo iter. Questa mattina, infatti, si è riunita - come riporta Alessio Di Francesco su Twitter - la commissione congiunta di Lavori Pubblici e Patrimonio Roma Capitale per dibattere sul pubblico interesse del progetto. Un elemento, quest'ultimo, che risulta in questo momento il vero nodo e aspetto fondamentale da superare. Ieri il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha ammesso: “Stiamo lavorando per avere il voto dell’Aula dopo Pasqua, il prima possibile. L’obiettivo è chiudere ad aprile".