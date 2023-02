Stadio Roma, Bonessio: “Bisogna parlare con urgenza del potenziamento dei trasporti”

Nei giorni scorsi c'è stato il sopralluogo da parte del Comune sull'area in cui dovrebbe sorgere il nuovo stadio della Roma, a margine del quale Ferdinando Bonessio aveva sottolineato come il progetto sarebbe andato avanti solo se non a discapito dei cittadini della zona. Lo stesso presidente della Commissione Sport oggi ha diramato un comunicato stampa con alcuni aggiornamenti: "La costruzione del nuovo stadio della Roma è una partita che dobbiamo giocare prestando estrema attenzione a tutti gli aspetti in gioco e non tralasciando alcun dettaglio. In primis il potenziamento del trasporto pubblico e in particolare della linea della Metro B. Dopo il sopralluogo che si è svolto nei giorni scorsi con alcuni consiglieri capitolini delle Commissioni Sport e Urbanistica finalizzato a conoscere direttamente lo stato dei luoghi per dare un contributivo consapevole e ponderato in vista dell’approvazione in Aula Giulio Cesare dell’interesse pubblico dell’opera, ribadisco l’urgenza di considerare la mobilità pubblica e ciclopedonale uno degli asset strategici e prioritari del nuovo stadio della Roma. A tal fine è doveroso individuare il giusto mix per non fa ricadere tutto il peso del trasporto su quel quadrante della città. Prevedere un eccesso di parcheggi rischia infatti di sortire l’effetto opposto diventando polo attrattivo del traffico veicolare privato. Allo stesso tempo bisogna garantire una viabilità ad accesso esclusivo per l’ospedale Pertini".