Stadio Roma, assessore Catarci: “Deve avere 60mila posti. È la volta buona”

Quella di oggi è stata una giornata importante per lo stadio della Roma , con il club giallorosso che ha ufficializzato l'intenzione di presentare uno "studio di fattibilità per la realizzazione di uno stadio su un’area comunale nella zona di Pietralata" . Andrea Catarci, Assessore capitolino al Decentramento, Partecipazione e Servizi al Territorio per la Città dei 15 minuti, ne ha parlato a 'New Sound Level 90.0':

Oggi la Roma ha comunicato di aver scelto Pietralata come area del nuovo stadio, che ne pensa? “Pietralata ha grandi possibilità di sviluppo, scelta giusta della Roma. Previsto qualche problema, ma superabile. Da tifoso sono molto contento perché c’è una logica di fondo per un’area importante della città, Pietralata è collegata bene, è semi-centrale e ha possibilità di sviluppo importanti. Dal punto di vista più politico non conosco i documenti nello specifico e non ho partecipato a tavoli particolari, ma è un’iniziativa concreta per la quale la Roma sta dimostrando di non parlare a vuoto. Il livello di difficoltà di Pietralata è medio, Tor Vergata sarebbe stato più semplice ma è un po’ fuori dalla città. Questi mesi sono serviti alla Roma e all’amministrazione per capire se i terreni comunali di Pietralata potessero essere utili o potessero nascondere insidie, dato che erano stati espropriati per lo SDO, che è un piano pubblico, e ora di nuovo saranno impegnati per un’iniziativa privata. Non si pensa che ci siano soggetti con rivendicazioni in quell’area e nel caso qualcuno rivendichi si pensa che si possa risolvere la situazione con gli indennizzi".