Stadio Roma: anche la commissione Patrimonio dà il via libera

Continuano i passi in avanti verso il nuovo stadio della Roma. Questa mattina, la commissione Patrimonio di Roma Capitale ha espresso il proprio parere positivo alla delibera sul pubblico interesse al nuovo impianto giallorosso, con 8 voti favorevoli e tre consiglieri di opposizione astenuti. Domani, prima di passare alla fase successiva dove subentrerà l'Assemblea capitolina, toccherà alla commissione Lavori Pubblici. Come spiega il Presidente della commissione, Yuri Trombetti (PD), "abbiamo ottenuto che il progetto definitivo torni all'Assemblea capitolina perché verifichi che le prescrizioni contenute nella delibera siano state osservate. Verrà presentato in Aula un maxi-emendamento con prescrizioni sulla mobilità, sui parcheggi con soluzioni che si attestano sul 30-40% delle presenze, e sull'acustica, soprattutto per l'ospedale Pertini". Trombetti ha dichiarato anche di quanto sia importante la gestione dell'area che "deve integrare uno spazio per l'Università, uno spazio per i rifugiati e poi il Technopolo". Se riuscissimo a evitare l'esproprio delle tre case che insistono nell'area e che non sono funzionali al progetto sarebbe meglio, io capisco molto il problema di chi vive lì". Comunque, ha aggiunto, «sono tutte oggetto di condono ritirato ma stiamo aspettando gli approfondimenti da parte dell'Urbanistica». Da tenere in considerazione anche la nota della d Sovrintendenza archeologica che, come ha riportato il Presidente, "ha posto l'attenzione sul fatto che potrebbero esserci resti importanti, e ci sarà un approfondimento successivo".