Stadio, Michetti: “Pubblica utilità ai progetti entro 100 giorni”

Le parole del candidato sindaco di centrodestra: "Credo che Ostiense sia la soluzione migliore"

Il candidato sindaco del centrodestra, Enrico Michetti, è intervenuto alla trasmissione radiofonica The Rock Show annunciando anche i suoi piani riguardanti in nuovo stadio della Roma: "Appena insediato aprirò una conferenza di servizi che se non ravviserà problematiche darà ai due progetti la pubblica utilità entro i primi 100 giorni. Per i giallorossi credo che Ostiense sia la soluzione migliore, sono adatte sia la zona degli ex Mercati Generali sia quella del Gazometro".