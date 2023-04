Stadio della Roma, Gualtieri: “Lavoriamo per avere il voto in Assemblea dopo Pasqua”

Il Sindaco aggiunge: "C’è un dialogo con l’assessore Veloccia per chiudere ad aprile, ma non alla fine del mese. Ora è in corso il lavoro sui singoli aspetti."

“Se slitterà il voto sullo stadio della Roma in Assemblea Capitolina? No, stiamo lavorando per avere il voto dopo Pasqua, ad aprile, prima possibile. Il Consiglio comunale sta giustamente analizzando con attenzione, c’è un dialogo con l’assessore Veloccia per chiudere ad aprile, ma non alla fine del mese. Ora è in corso il lavoro sui singoli aspetti. Le prescrizioni sono la base per la conferenza dei servizi decisoria. È bene però che i tempi siano serrati” ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri a margine della cabina di regia sul Giubileo 2025 che si è tenuta oggi pomeriggio a Palazzo Chigi, come riporta askanews.